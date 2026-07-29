Ο ΠΑΟΚ κλείνει τον Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς για τη θέση του δεξιού μπακ

Ο Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς είναι ο “εκλεκτός” του ΠΑΟΚ για να συμπληρώσει τον Τζόντζο Κένι στη θέση του δεξιού μπακ στην ομάδα του Αλέσιο Λίσι και γίνονται προσπάθειες για να κλείσει άμεσα η μετεγγραφή.

Έχοντας μείνει ελεύθερος από το Αμβούργου, ο 22χρονος Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς ήταν εξ αρχής ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ, αφού οι Θεσσαλονικείς είχαν προσπαθήσει να τον αποκτήσουν και τον περασμένο Ιανουάριο.

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Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι όμως πλέον σε προχωρημένο επίπεδο και μάλιστα, ο ΠΑΟΚ ελπίζει ότι θα προλάβει να τον δηλώσει και στην ευρωπαϊκή του λίστα για τη συνέχεια των προκριματικών στην Ευρώπη.

Όσον αφορά τον ίδιο τον νεαρό Γάλλο μπακ, προέρχεται από μία “γεμάτη” σεζόν με το Αμβούργο, αφού είχε 26 συμμετοχές και τέσσερις ασίστ στην περσινή Bundesliga, όπου και αγωνίστηκε για πρώτη φορά, μετά την άνοδο της ομάδας του από τη δεύτερη κατηγορία.