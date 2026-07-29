«Ολυμπιακός και Ρόμα κοντά σε συμφωνία για τον Σαλάχ Εντίν» γράφουν στην Ιταλία

Ο Ολυμπιακός φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Ρόμα για τον Ανάς Σαλάχ Εντίν, με ένα νέο ιταλικό ρεπορτάζ να αναφέρει και λεπτομέρειες γύρω από τις διαπραγματεύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός ρεπόρτερ, Φίλιπο Μπιαφόρα, υποστήριξε σε ανάρτησή του, ότι Ολυμπιακός και Ρόμα είναι πια μία… ανάσα από τη συμφωνία για τον Ανάς Σαλάχ Εντίν, έναντι ενός ποσού της τάξης των 7-8 εκατομμύρια ευρώ.

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Ο 24χρονος διεθνής Μαροκινός μπακ ξεκίνησε την καριέρα του από τον Άγιαξ, αλλά ξεχώρισε στην Τβέντε από την οποία και τον απέκτησαν οι Ρωμαίοι. Στο Ολίμπικο αγωνίστηκε όμως ελάχιστα και δόθηκε δανεικός στην Αϊντχόφεν, όπου και είχε την περασμένη σεζόν 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ανάρτηση για τη μετεγγραφή αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής: “Ρόμα και Ολυμπιακός πιο κοντά για τον Σαλάχ Εντίν, συμφωνία γύρω στα 7-8 εκατ. ευρώ. Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον αριστερό μπακ”.