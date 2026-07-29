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Αγγλική Ομοσπονδία κατά FIFA: «Δεν είχαμε προηγούμενη ενημέρωση, εκφράζουμε σοβαρές ανησυχίες»

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το πλάνο της FIFA για το Μουντιάλ
Μουντιάλ
Το τρόπαιο του Μουντιάλ / REUTERS/Lee Smith
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Η FIFA θέλει να βάλει επενδυτές στη διοργάνωση του Μουντιάλ και έχει προκαλέσει σάλο εναντίον της, με την αγγλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου (FA) να εκφράζει με τη σειρά της, την αντίθεσή της σε όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

Τα σχέδια της FIFA για το Μουντιάλ αποκάλυψε δημοσίευμα των Financial Times και αμέσως υπήρξε σφοδρή “επίθεση” εναντίον της από την UEFA, αλλά στο ίδιο μήκος κύματος φαίνεται ότι βρίσκονται και αρκετές ομοσπονδίες, όπως και η αγγλική.

H FA είχε μία πρώτη επίσημη αντίδραση, στην οποία και ανέφερε τα εξής: «Δεν είχαμε προηγούμενη ενημέρωση για την πρόταση και δεν διαθέτουμε επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενό της ή τους όρους που τη συνοδεύουν.

Με βάση τα δεδομένα που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, εκφράζουμε σοβαρές ανησυχίες τόσο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσο και για τις αρχές διακυβέρνησης που φαίνεται να ακολουθήθηκαν. Όταν η FIFA παρουσιάσει πλήρως και με διαφάνεια την πρόταση, θα διατυπώσουμε αναλυτικά τη θέση μας και θα τοποθετηθούμε εκ νέου».

Η FA εμφανίζεται μάλιστα να έχει ήδη επικοινωνήσει και με την UEFA, για μία πιο οργανωμένη “απάντηση” στην παγκόσμια ομοσπονδία, με σενάρια ακόμη και για μποϊκοτάζ διοργανώσεων.

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