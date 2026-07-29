Νέες «βολές» από την UEFA: «Η FIFA δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το άθλημά μας για να πλουτίζει η ίδια και οι συνεργάτες της»

«Πόλεμος» έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη FIFA και την UEFA για τα σχέδια της πρώτης, να επιτρέψει την είσοδο επενδυτών στο Μουντιάλ, με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να ρίχνει νέες “βολές” εναντίον του Τζιάνι Ινφαντίνο για το θέμα.

Η UEFA εξέδωσε νέα ανακοίνωση κατά τη FIFA και του πλάνου της για το Μουντιάλ, κατηγορώντας τη για προσπάθεια πλουτισμού σε βάρος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και προαναγγέλλοντας κοινή αντίδραση με τις ομοσπονδίες εναντίον της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της UEFA

«Σήμερα πληροφορηθήκαμε για την προθεσμία που έθεσε η FIFA στις ομοσπονδίες, ζητώντας τους να στηρίξουν τις προτάσεις της, διαφορετικά θα αποσυρθεί η προσφορά για την εφάπαξ καταβολή χρηματικού ποσού. Αυτό και μόνο αρκεί για να κατανοήσει κανείς τη φύση αυτού του σχεδίου.

Ωστόσο, έχοντας συνομιλήσει με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς του αθλήματος, η UEFA γνωρίζει ότι υπάρχει σημαντική και αυξανόμενη αντίθεση στο σχέδιο της FIFA. Η FIFA δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το άθλημά μας για να πλουτίζει η ίδια και οι συνεργάτες της. Μπορούμε να αναπτύξουμε το άθλημα με σωστό τρόπο. Είναι καιρός να θέσουμε σε προτεραιότητα τις ομοσπονδίες, τους συλλόγους, τα πρωταθλήματα, τους παίκτες και τους φιλάθλους».