Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Στέφαν Ορτέγκα

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι κι επίσημα ο Στέφαν Ορτέγκα, αφού ανακοινώθηκε η απόκτηση του πρώην τερματοφύλακα της Μάντσεστερ Σίτι, από την “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ.

Ο Ολυμπιακός ήθελε έναν τερματοφύλακα που να “φτιάχνει” παιχνίδι από την άμυνα και επέλεξε για το λόγο αυτό τον Στέφαν Ορτέγκα, εκπληρώνοντας την επιθυμία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

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Ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας υπέγραψε έτσι το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και θα ενσωματωθεί άμεσα στη νέα του ομάδα, ώστε να είναι έτοιμος για τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Ο Στέφαν Ορτέγκα στον Ολυμπιακό.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα, Στέφαν Ορτέγκα Μορένο.

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Γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 1992 στο Hofgeismar και το δεύτερο μισό της σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στη Nottingham Forest, με την οποία έφτασε έως τα ημιτελικά του Europa League.

Ο 33χρονος γκολκίπερ ανήκε στη Manchester City από το καλοκαίρι του 2022 έως τον Φλεβάρη του 2026, έχοντας κάνει 56 συμμετοχές υπό την καθοδήγηση του Pep Guardiola. Τη σεζόν 2022-2023, κατά την οποία η βρετανική ομάδα κατέκτησε το τρεμπλ (Premier League, FA Cup, UEFA Champions League), ο Ορτέγκα πραγματοποίησε 14 συμμετοχές.

Σε ηλικία 15 ετών εντάχθηκε στην Arminia Bielefeld, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 220 συμμετοχές, βοηθώντας τη να εξασφαλίσει την άνοδο στην Bundesliga το 2020.

Στέφαν, ο Ολυμπιακός σε καλωσορίζει στην οικογένειά του.