Ο Ιβάν Σαββίδης εμψύχωσε τους παίκτες του ΠΑΟΚ: «Να βλέπετε το κάθε παιχνίδι σαν τελευταίο»

Ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε σε όλη την ομάδα του ΠΑΟΚ θέλοντας να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης στην τελική ευθεία της σεζόν.

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, ο Ιβάν Σαββίδης, στάθηκε στην ανάγκη να υπάρχει «καθαρό μυαλό και απόλυτη συγκέντρωση στους στόχους» ενώ τόνισε πως «από εδώ και πέρα κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ πρέπει να αντιμετωπίζεται ως το πιο σημαντικό και σαν να είναι το τελευταίο».

«Να τα δίνετε όλοι όλα στο γήπεδο και μόλις τελειώσει ένα παιχνίδι, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η σκέψη να πηγαίνει κατευθείαν στο πώς θα έρθει η νίκη στο επόμενο», πρόσθεσε ο ιδιοκτήτης του Δικεφάλου στους παίκτες.

Ο στόχος της ομιλίας του ήταν να εμψυχώσει την ομάδα και να δείξει πως πιστεύει σε αυτήν για να επιτευχθούν οι στόχοι της σεζόν 2026-27.