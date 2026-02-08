Ο Καρέτσας στο στόχαστρο της Κόμο ως αντικαταστάτης του Παζ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να «βγάζει μάτια» με τη φανέλα της Γκενκ και η διαφαινόμενη αποχώρηση του Νίκο Παζ από την Κόμο τον έφερε στην κορυφή της λίστας της ιταλικής ομάδας.

Ο Παζ θα επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, καθώς η «Βασίλισσα» έχει ρήτρα επαναγοράς στη συμφωνία που έχει κάνει με την Κόμο και αυτό κάνει τον Φάμπρεγκας να θέλει τον Καρέτσα να γίνει ο αντικαταστάτης του Αργεντίνου.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός της Γκενκ δεδομένα το καλοκαίρι θα έχει πολλές προτάσεις για να αποχωρήσει από το σύλλογο, ο οποίος τον κοστολογεί περίπου στα 40.000.000 ευρώ. Η Κόμο θα έχει αντιπάλους και από την Αγγλία και αυτό αυτόματα της κάνει πιο δύσκολο το έργο της απόκτησής του.