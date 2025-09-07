Ο Κάρλος Αλκαράθ πρωταθλητής του US Open: Νίκησε 3-1 σετ τον Γιανίκ Σίνερ και έφτασε τους 6 Grand Slam τίτλους

Τον 6ο Grand Slam τίτλο της καριέρας του κατέκτησε ο Κάρλος Αλκαράθ σε ηλικία μόλις 22 ετών! Ο Ισπανός τενίστας επικράτησε του Γιανίκ Σίνερ με 3-1 σετ (6-2, 3-6, 6-1, 6-4) στον τελικό του US Open και στέφθηκε πρωταθλητής στη Νέα Υόρκη για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Ο Κάρλος Αλκαράθ πήρε εκδίκηση για τον χαμένο τελικό στο Wimbledon πριν δύο μήνες και κατέκτησε τον δεύτερο Grand Slam τίτλο του μέσα στη σεζόν, μετά τον θρίαμβο επί του Ιταλού και στον τελικό του Roland Garros.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο τενίστες μοιράστηκαν ουσιαστικά τους Grand Slam τίτλους τη φετινή σεζόν, αφού ο Κάρλος Αλκαράθ κατέκτησε το Roland Garros και το US Open, ενώ ο Γιανίκ Σίνερ κυριάρχησε στο Australian Open και το Wimbledon.

King Carlos



The Spaniard defeats Sinner in four sets to claim his second US Open trophy! pic.twitter.com/C2jBm7F178 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σίγουρο είναι ότι αυτοί οι δύο τενίστες είναι με διαφορά οι καλύτεροι στον κόσμο τα τελευταία χρόνια, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να αδυνατεί πλέον να τους ανταγωνιστεί.

Nα σημειωθεί ότι ο Κάρλος Αλκαράθ επιστρέφει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης μετά από δύο χρόνια, μετά τον θρίαμβο στη Νέα Υόρκη και πλέον βάζει πλώρη σε λίγους μήνες για το Australian Open, το οποίο είναι το μοναδικό Grand Slam που δεν έχει κατακτήσει.

It means absolutely everything. pic.twitter.com/DeE6pqSnPh — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Ο Κάρλος Αλκαράθ είναι ο δεύτερος νεαρότερος τενίστας μετά τον Μπιορν Μποργκ που φτάνει σε έξι Grand Slam και ο νεαρότερος που καταφέρνει να κερδίσει πάνω από μία φορά Grand Slams σε όλες τις επιφάνειες (2 Roland Garros, 2 Wimbledon και 2 US Open). Οι μοναδικοί που έχουν κάτι ανάλογο είναι οι Ματς Βιλάντερ, Νόβακ Τζόκοβιτς και Ράφα Ναδάλ!