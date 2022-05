Ο Κέβιν Άντερσον ανακοίνωσε την απόφαση του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση στο τένις σε ηλικία 35 ετών.

Ύστερα από καριέρα 15 ετών, ο τενίστας από τη Νότια Αφρική “κρέμασε τη ρακέτα του”, έχοντας κατακτήσει 7 τίτλους κι έχοντας βρεθεί μέχρι και στο Νο.5 της παγκόσμιας κατάταξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο φιναλίστ των US Open του 2017 (έχασε από τον Ναδάλ) και Wimbledon 2018 (ηττήθηκε από τον Τζόκοβιτς) ευχαρίστησε τους ανθρώπους που συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια και τους θαυμαστές του, υποστήριξε πως έδωσε το καλύτερό του εαυτό στα χρόνια που βρέθηκε στα κορτ και θυμήθηκε τα λόγια του πατέρα του όταν ξεκινούσε την προσπάθειά του στο τένις.

Το συγκινητικό μήνυμα του Νοτιοαφρικανού τενίστα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια στιγμή στη ζωή μου χωρίς να παίζω τένις. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια, όταν ο πατέρας μου, μου έδωσε μία ρακέτα και μου είπε πως αν ήμουν διατεθειμένος να δουλέψω σκληρά, θα γινόμουν ένας από τους κορυφαίους τενίστες του κόσμου.

Από τότε, το άθλημα με πήγε πολύ πιο μακριά από τις ρίζες μου στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής και μου έδειξε πραγματικά όλο τον κόσμο. Βίωσα μέσα από αυτό πολλές διαφορετικές προκλήσεις και συναισθήματα.

Το τένις μπορεί να είναι συναρπαστικό και ταυτόχρονα μοναχικό. Είχα τα πάνω και κάτω μου, αλλά δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Το ταξίδι αυτό με οδήγησε στο να γίνω ο άνθρωπος που είμαι σήμερα.

Σήμερα πήρα τη δύσκολη απόφαση να αποσυρθώ από το επαγγελματικό τένις. Όταν ήμουν παιδί, ο πατέρας μου έλεγε ότι η επιτυχία δεν ορίζεται από τα αποτελέσματα, αλλά από την προσπάθεια και τις θυσίες που κάνεις στην πορεία για να γίνεις ο καλύτερος που μπορείς. Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό.»

A note for everyone who has been a part of my tennis journey. (1-4/5) pic.twitter.com/atueKpob84