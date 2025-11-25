Αθλητικά

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρακολούθησε το Νετς – Νικς για το NBA και χειροκροτήθηκε από τους θεατές

Η στιγμή που ο Έλληνας τραγουδιστής προβλήθηκε από το jumbotron του γηπέδου
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρακολούθησε το Νετς – Νικς για το NBA και χειροκροτήθηκε από τους θεατές

Λίγες ημέρες μετά τη sold out συναυλία του στο Barclays Center, ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε και πάλι στο γήπεδο της Νέας Υόρκης. Τα ξημερώματα της Δευτέρας (24.11.2025) ο δημοφιλής τραγουδιστής παρακολούθησε από τις court seats το… γειτονικό ντέρμπι του NBA, ανάμεσα σε Νετς και Νικς (100-113).

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός χειροκροτήθηκε από το κοινό που τον αναγνώρισε, όταν το πρόσωπό του προβλήθηκε στο jumbotron με το όνομά του και την επιγραφή «musician».

Ο Αργυρός φορούσε ένα τζάκετ της ομάδας του Μπρούκλιν και χαιρέτησε το κοινό σχηματίζοντας με τα χέρια του μια καρδιά, όταν τον ανήγγειλαν από τα μεγάφωνα.

 

Μάλιστα, για λίγο ακούστηκε και ένα τραγούδι του, την στιγμή που ο εκφωνητής του γηπέδου είπε «Γειά σας Κωνσταντίνος».

