Ο Κώστας Τσιμίκας θέλει ομάδα εκτός Premier League που να παίζει Ευρώπη, σύμφωνα με το Athletic

Θέμα χρόνου η αποχώρηση του διεθνούς μπακ από τη Λίβερπουλ
Ο Κώστας Τσιμίκας με τη φανέλα της Λίβερπουλ
Ο Κώστας Τσιμίκας με τη φανέλα της Λίβερπουλ / REUTERS/Molly Darlington

Ο Κώστας Τσιμίκας αναμένεται να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ τις επόμενες ημέρες, με αρκετές ομάδες της Αγγλίας να ενδιαφέρονται για την απόκτησή του, αλλά τον ίδιο να προτιμάει σύλλογο εκτός Premier League.

Σύμφωνα με το Athletic, ο Κώστας Τσιμίκας επιθυμεί να αγωνιστεί σε ομάδα που αγωνίζεται στην Ευρώπη και αν αυτό δεν είναι εφικτό στην Premier League, θα προσπαθήσει να φύγει εκτός Νησιού, πέντε χρόνια μετά τη μετεγγραφή του στη Λίβερπουλ.

Οι “κόκκινοι” πάντως δεν τον υπολογίζουν για τη νέα σεζόν και μάλιστα έχουν ανάψει το… πράσινο φως, ακόμη και για το δανεισμό του, αν δεν υπάρξει πρόταση για κανονική μετεγγραφή.

