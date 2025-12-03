Ο Κρις Πολ κόπηκε από το ρόστερ των Κλίπερς

Ο Κρις Πολ όπως έχιε ανακοινώσει διανύει την τελευταία σεζόν της καριέρας του και οι Κλίπερς αποφάσισαν να τον κόψουν από το ρόστερ τους.

Πλέον, ο Κρις Πολ καλείται να βρει την ομάδα που θα κλείσει την καριέρα του στο μαγικό κόσμο του NBA σε μία περίοδο που σίγουρα δεν περίμενε να μείνει χωρίς ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χωρίζουμε τους δρόμους μας με τον Κρις και δεν θα είναι πλέον στην ομάδα. Θα συνεργαστούμε μαζί του για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Ο Κρις είναι ένας θρυλικός παίκτης των Κλίπερς με μια ιστορική καριέρα. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Κανείς δεν κατηγορεί τον Κρις για την κακή μας απόδοση. Αναλαμβάνω την ευθύνη για το ρεκόρ που έχουμε αυτή τη στιγμή.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους δυσκολευτήκαμε. Είμαστε ευγνώμονες για την επίδραση που έχει κάνει ο Κρις στον οργανισμό», ανέφερε μέλος της ομάδας για την αποχώρηση του πολύπειρου γκαρντ.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν άφησε ασχολίαστη τη συγκεκριμένη είδηση και με story στο instagram είπε: «Μόλις έμαθα ότι με έστειλαν σπίτι μου».