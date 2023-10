Η μεγάλη “μάχη” της πυγμαχίας ανάμεσα στον Τάισον Φιούρι και τον Φράνσις Ενγκάνου προσέλκυσε πλήθος κόσμου στη Σαουδική Αραβία και το “παρών” έδωσε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Αγωνιζόμενος από την περασμένη σεζόν στην Αλ Νασρ, ο Ρονάλντο ζει πλέον στη Σαουδική Αραβία και δεν έχασε την ευκαιρία να παρευρεθεί στην σπουδαία αναμέτρηση των κορυφαίων πυγμάχων.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αποδοκιμάστηκε όμως από τον κόσμο, όταν και τον έδειξε η κάμερα στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου, αφού φαίνεται ότι δεν υπήρχαν πολλοί οπαδοί της Αλ Νασρ στην εξέδρα…

Whether you like it or not, Cristiano Ronaldo is the undisputed face of Football. pic.twitter.com/eWJhHfGLNE