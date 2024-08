Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα βραβευτεί από την UEFA για τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία του Champions League

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα πάρει ειδικό βραβείο από την UEFA για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στην ιστορία του Champions League, σε μια τιμητική βραδιά που θα γίνει στο Μόναχο.

Η UEFA ανακοίνωσε ότι θα βραβεύσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ως τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Champions League, στο περιθώριο της κλήρωσης για τη League Phase της φετινής διοργάνωσης, που θα γίνει την Πέμπτη (29/8) στο Μονακό. Ο Πορτογάλος επιθετικός, που αγωνίζεται πλέον στην Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας, σημείωσε 140 γκολ σε 183 αναμετρήσεις της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της Ρεάλ και της Γιουβέντους, έντεκα περισσότερα από τον Λιονέλ Μέσι και 46 από τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που είναι ο κορυφαίος μεταξύ των ποδοσφαιριστών που συνεχίζουν να συμμετέχουν στο Champions League.

Κατέκτησε πέντε φορές το τρόπαιο (τέσσερις με τη Ρεάλ και μία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), ενώ κατέχει ακόμη τα ρεκόρ για τα περισσότερα τέρματα σε μία σεζόν (17, την περίοδο 2013-14) και για τα περισσότερα συνεχόμενα ματς που σκόραρε (11, από τον Ιούνιο του 2017 έως τον Απρίλιο του 2018).

UEFA Champions League all-time top scorer



Record #UCL golden boot in seven different seasons

Record 17 goals in a single campaign

Record 140 goals in 183 games

@Cristiano will receive a special award from UEFA president Aleksander Čeferin this week in Monaco!