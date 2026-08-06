Ο Λιονέλ Μέσι έβαλε δύο γκολ στο 4-2 της Ίντερ Μαϊάμι και πέτυχε ιστορικό ρεκόρ στο Leagues Cup

Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε δύο γκολ -τα πρώτα του μετά το Μουντιάλ του 2026-και οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη με 4-2 απέναντι στην Ατλέτικο Σαν Λουίς, στην πρεμιέρα της στο Leagues Cup 2026.

Η Ίντερ Μαϊάμι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο “Nu Stadium” μόλις στο τέταρτο λεπτό, με τον Ρόκο Ρίος Νόβο να σκοράρει με κεφαλιά. Ο Λιονέλ Μέσι, όμως, έκανε άμεσα το 1-1, σκοράροντας με εξαιρετικό βολέ, από σέντρα του διεθνή μ την Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας, Νοα Άλεν. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου με τον Τελάσκο Σεγκόβια.

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Λίγο αργότερα, ο αρχηγός της Ίντερ Μαϊάμι πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Έπειτα από νέα συνεργασία με τον Άλεν, πέρασε ανάμεσα από δύο αμυντικούς μέσα στην περιοχή και νίκησε από κοντά τον Αντρές Σάντσες. Με αυτό το τέρμα ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα 14 στο Leagues Cup και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, ξεπερνώντας κατά ένα γκολ τον Ντένις Μπουάνγκα της LAFC.

Πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο Μίκαελ σηκώθηκε ψηλότερα από όλους σε εκτέλεση κόρνερ και με κεφαλιά διαμόρφωσε το 4-1. Ο Ράφα Γιορέντε μείωσε με ένα εντυπωσιακό σουτ στο δεύτερο ημίχρονο, για το τελικό 4-2.