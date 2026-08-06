ΠΑΟΚ: Γιαννούλης και Λουσέ ανανέωσαν την ευρωπαϊκή του λίστα

Ο Τομ Λουσέ είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννούλης έφτασε στη Θεσσαλονίκη και ανακοινώνεται μέσα στην ημέρα και οι Θεσσαλονικείς εκμεταλλεύτηκαν το δικαίωμα δυο αλλαγών που είχαν στην ευρωπαϊκή τους λίστα, ενόψει των δυο αγώνων με την Άντερλεχτ στα προκριματικά του Europa League.

Στην ανανεωμένη λίστα του ΠΑΟΚ, μετά την ολοκλήρωση του 2ου προκριματικού γύρου, είχε ήδη δηλωθεί ο Σόλα Σορετίρε που επανέκαμψε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, αντί του Γκουγκεσασβίλι, που παραχωρήθηκε δανεικός.

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Μετά και την υποδοχή του Γιαννούλη, στον ΠΑΟΚ “έτρεξαν” με τις εξετάσεις του 30χρονου μπακ, προκειμένου να προλάβουν την προθεσμία. Οι Θεσσαλονικείς τα κατάφεραν, έτσι ο Γιαννούλης πήρε την θέση του Μπαλωμένου και ο Λουσέ την θέση του Μπάλντε.

Έτσι, οι δύο συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές θα βρίσκονται στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι τόσο για το ματς της Πέμπτης (06.08.2026), όσο και για τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Η ευρωπαϊκή λίστα Α του ΠΑΟΚ:

Τερματοφύλακες: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής

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Αμυντικοί: Μπάμπα, Γκόμεζ, Τέιλορ, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Γιαννούλης.

Μέσοι: Καμαρά, Σανταμαρία, Λουσέ, Τσοπούρογλου, Ζαφείρης, Θυμιάνης

Επιθετικοί: Άλι, Τάισον, Σορετίρε, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Γερεμέγεφ.