Αθλητικά

Μαρία Σάκκαρη – Ζεϊνέπ Σονμέζ 2-0: Άνετη πρόκριση για την Ελληνίδα τενίστρια στον τρίτο γύρο του Τορόντο

Η Μαρία Σάκκαρη ήταν επιβλητική και ξεπέρασε το εμπόδιο της τενίστριας από την Τουρκία
Η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη στο Athens Open/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε 2-0 (6-3, 6-2) την Ζεϊνέπ Σονμέζ στην πρεμιέρα της στο τουρνουά του Τορόντο και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Η απόδοση της Μαρίας Σάκκαρη δεν έδωσε την ευκαιρία στο νούμερο 52 της παγκόσμιας κατάταξης να ζητήσει κάτι από την αναμέτρηση, καθώς κατάφερε να πάρει μόλις πέντε γκέιμ στο Τορόντο και ηττήθηκε σε λιγότερο από 90 λεπτά αγώνα.

Η Σάκκαρη έκανε δύο μπρέικ στο πρώτο σετ, στο οποίο δέχτηκε και ένα το οποίο «έσβησε» άμεσα και άλλα δύο στο δεύτερο για να «καθαρίσει» πολύ γρήγορα και ξεκούραστα την πρόκριση στο δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Στη συνέχεια της διοργάνωσης η Ελληνίδα τενίστρια θα έχει δύσκολο έργο, καθώς θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κόκο Γκοφ, που είναι στο νούμερο 4 της κατάταξης της WTA.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
178
134
130
63
58
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo