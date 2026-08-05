Μαρία Σάκκαρη – Ζεϊνέπ Σονμέζ 2-0: Άνετη πρόκριση για την Ελληνίδα τενίστρια στον τρίτο γύρο του Τορόντο

Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε 2-0 (6-3, 6-2) την Ζεϊνέπ Σονμέζ στην πρεμιέρα της στο τουρνουά του Τορόντο και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Η απόδοση της Μαρίας Σάκκαρη δεν έδωσε την ευκαιρία στο νούμερο 52 της παγκόσμιας κατάταξης να ζητήσει κάτι από την αναμέτρηση, καθώς κατάφερε να πάρει μόλις πέντε γκέιμ στο Τορόντο και ηττήθηκε σε λιγότερο από 90 λεπτά αγώνα.

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Η Σάκκαρη έκανε δύο μπρέικ στο πρώτο σετ, στο οποίο δέχτηκε και ένα το οποίο «έσβησε» άμεσα και άλλα δύο στο δεύτερο για να «καθαρίσει» πολύ γρήγορα και ξεκούραστα την πρόκριση στο δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Στη συνέχεια της διοργάνωσης η Ελληνίδα τενίστρια θα έχει δύσκολο έργο, καθώς θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κόκο Γκοφ, που είναι στο νούμερο 4 της κατάταξης της WTA.