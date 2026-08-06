Ο κατώτερος των περιστάσεων Παναθηναϊκός και οι προβληματισμοί που πρέπει να «σβήσουν» μέσα στη Σόφια

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 απέναντι στην ΤΣΚΑ Σόφιας 1948 στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League και πλέον καλείται το βράδυ της Τρίτης (11.08.2026, 20:30, Newsit.gr) να φύγει με διπλό απ’ το «Vasil Levski» για να μη χαθεί ο στόχος της Ευρώπης.

Αν και τα ονόματα των δυο ομάδων προϊδέαζαν για μια σχετικά βατή βραδιά για τον παναθηναϊκό, στον αγωνιστικό χώρο τα πράγματα ήτα τελείως διαφορετικά. Πέρα από το πρώτο καλό της 25λεπτο και το γκολ του Γιάγκουσιτς, η ομάδα του Νίστρουπ πήρε βαθμό… κάτω του μετρίου και έδωσε δικαιώματα στον αντίπαλό της, με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 να αρπάζει την ευκαιρία και να φέρνει 1-1 στο ΟΑΚΑ.

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Η βουλγαρική ομάδα μπλόκαρε τον δρόμο των πράσινων προς τη νίκη, με σχετική ευκολία. Στην καλή περίοδο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, ο Παναθηναϊκός δεν είχε απάντηση. Τα χαφ του μάρκαραν με τα… μάτια, Καμαρά και Τσιριβέγια βοήθησαν ελάχιστα την αμυντική λειτουργία της ομάδας (σ.σ. ειδικά ο πρώτος, έδειχνε να κινείται σε ρυθμούς τζόγκιν) και σε μια άτυχη για το “τριφύλλι” φάση, ήρθε η ισοφάριση.

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε παίκτες στην αντίπαλη περιοχή, είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά έδειξε τεράστιο πρόβλημα, να “σπάσει” την άμυνα των φιλοξενούμενων. Οι Βούλγαροι αμύνθηκαν με σχετική ευκολία, αφού το “τριφύλλι” δεν είχε φαντασία, ταχύτητα και κάθετο παιχνίδι. Σέντρα και πάλι σέντρα. Παράλληλα, οι “πράσινοι” είχαν πρόβλημα στις αντεπιθέσεις της ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, αλλά δεν το πλήρωσαν.

CONFERENCE LEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟ – ΤΣΣΚΑ 1948 (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός για δεύτερο σερί ματς έβγαλε πολύ λίγα πράγματα δημιουργικά…. λιγότερα κι απ’ το δεύτερο ματς με την Πάκσι και το 1-1 ήρθε πολύ πιο “σβηστά” απ’ όσο θα μπορούσε να φανταστεί και ο πιο αισιόδοξος οπαδός της αντίπαλη ομάδας.

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Κακό βράδυ για τους Κυριακόπουλο και Τσάπρα, επιθετικά και αμυντικά, με τον δεύτερο να αντικρίζει κάρτα σε τρίτο σερί ματς και χάνει τον επαναληπτικό. Μέσα σε όλα αυτά, δεν βοήθησαν και οι αλλαγές που έγιναν από πλευράς γηπεδούχων. Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Τσέριν, Κάτρης, Κοντούρης μπήκαν και δεν προσέφεραν τίποτα.

Φυσικά, το “τριφύλλι” έχει και αρκετές δικαιολογίες, αφού οι τραυματισμοί και οι απουσίες που έχει είναι σημαντικοί, με την απουσία του Τεττέη να δίνει μόλις μια επιλογή επιθετικού στον Νίστρουπ (σ.σ. τον Ραστόντερ). Η παραγωγή φάσεων, όμως, δεν ήταν τέτοια, που θα βοηθούσε την ομάδα να ανέβει, με τον Αντίνο να δείχνει απελπιστικά μόνος, μεσοεπιθετικά.

Στα θετικά, η εικόνα του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, ο οποίος “καθάρισε” τις περισσότερες φάσεις που του παρουσιάστηκαν, ενώ είχε και προσπάθειες να ανεβάσει την ομάδα πιο ψηλά, με κάποιες επελάσεις του.

CONFERENCE LEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟ – ΤΣΣΚΑ 1948 (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Πλέον η ομάδα του Νίστρουπ καλείται να βρει τις λύσεις στη ρεβάνς της Βουλγαρίας. Σίγουρα, οι επιλογές των Ντέσερς και Λιβάι Γκαρσία στην επίθεση, δίνουν περισσότερες ελπίδες επιτυχίας για σκοράρισμα στους πράσινους, αλλά η ανωτερότητα της ομάδας θα πρέπει να φανεί στον αγωνιστικό χώρο για να έρθει και η πρόκριση.

CONFERENCE LEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟ – ΤΣΣΚΑ 1948 (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Το “καμπανάκι” πάντων χτύπησε και στο “τριφύλλι” πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να φτάσουν μέχρι τη League Phase Conference League.