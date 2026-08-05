Η βαθμολογία της UEFA μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948

Η Ελλάδα κυνηγά την Τσεχία και την Πολωνία που βρίσκονται στην 10η και 11η θέση στη βαθμολογία της UEFA και μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού η διαφορά μειώθηκε, όμως θα μπορούσε να έχει μικρύνει περισσότερο η ψαλίδα.

Ο Παναθηναϊκός ήταν προβληματικός στο ΟΑΚΑ και αναδείχτηκε ισόπαλος με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και πρόσθεσε 100 βαθμούς στη βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA.

Η διαφορά από την 11η Πολωνία είναι κάτω από τους 2.000 βαθμούς, με την Ελλάδα να έχει πλέον 41.312 και τους Πολωνούς 43.025.

Η βαθμολογία από την 9η ως τη 14η θέση