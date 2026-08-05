Η βαθμολογία της UEFA μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948

Η Ελλάδα κυνηγά την Τσεχία και την Πολωνία που βρίσκονται στην 10η και 11η θέση στη βαθμολογία της UEFA και μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού η διαφορά μειώθηκε, όμως θα μπορούσε να έχει μικρύνει περισσότερο η ψαλίδα.
Ο Παναθηναϊκός ήταν προβληματικός στο ΟΑΚΑ και αναδείχτηκε ισόπαλος με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και πρόσθεσε 100 βαθμούς στη βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA.
Η διαφορά από την 11η Πολωνία είναι κάτω από τους 2.000 βαθμούς, με την Ελλάδα να έχει πλέον 41.312 και τους Πολωνούς 43.025.
Η βαθμολογία από την 9η ως τη 14η θέση
- 9. Τουρκία 47.375 – 2.200 βαθμοί 4/5 (Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Τράμπζονσπορ, Μπεσίκτας, Μπασάκσεχιρ)
- 10. Τσεχία 43.825 – 2.000 βαθμοί 5/5 (Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζεν, Χράντετς Κράλοβς, Γιάμπλονετς)
- 11. Πολωνία 43.025 – 900 βαθμοί 5/5 (Λεχ Πόζναν, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια, Ράκοβ, Κατόβιτσε)
- 12. Ελλάδα 41.312 – 900 βαθμοί 5/5 (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός)
- 13. Δανία 35.431 – 1.125 βαθμοί 4/4 (Άαρχους, Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ, Κοπεγχάγη)
- 14. Νορβηγία 33.912 – 300 βαθμοί 5/5 (Βίκινγκ, Μπόντο Γκλιμτ, Λίλεστρομ, Τρόμσο, Μπραν)