Αθλητικά

Η βαθμολογία της UEFA μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948

Οι πράσινοι «πέταξαν» ξανά πολύτιμους βαθμούς για την Ελλάδα στο κυνήγι της Τσεχίας και της 10ης θέσης
UEFA
Το λογότυπο της UEFA / REUTERS/Pierre Albouy/File Photo
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Η Ελλάδα κυνηγά την Τσεχία και την Πολωνία που βρίσκονται στην 10η και 11η θέση στη βαθμολογία της UEFA και μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού η διαφορά μειώθηκε, όμως θα μπορούσε να έχει μικρύνει περισσότερο η ψαλίδα.

Ο Παναθηναϊκός ήταν προβληματικός στο ΟΑΚΑ και αναδείχτηκε ισόπαλος με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και πρόσθεσε 100 βαθμούς στη βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA.

Η διαφορά από την 11η Πολωνία είναι κάτω από τους 2.000 βαθμούς, με την Ελλάδα να έχει πλέον 41.312 και τους Πολωνούς 43.025.

Η βαθμολογία από την 9η ως τη 14η θέση

  • 9. Τουρκία 47.375 – 2.200 βαθμοί 4/5 (Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Τράμπζονσπορ, Μπεσίκτας, Μπασάκσεχιρ)
  • 10. Τσεχία 43.825 – 2.000 βαθμοί 5/5 (Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζεν, Χράντετς Κράλοβς, Γιάμπλονετς)
  • 11. Πολωνία 43.025 – 900 βαθμοί 5/5 (Λεχ Πόζναν, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια, Ράκοβ, Κατόβιτσε)
  • 12. Ελλάδα 41.312 – 900 βαθμοί 5/5 (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός)
  • 13. Δανία 35.431 – 1.125 βαθμοί 4/4 (Άαρχους, Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ, Κοπεγχάγη)
  • 14. Νορβηγία 33.912 – 300 βαθμοί 5/5 (Βίκινγκ, Μπόντο Γκλιμτ, Λίλεστρομ, Τρόμσο, Μπραν)
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Αθλητικά
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