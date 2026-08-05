Τζέικομπ Νίστρουπ: «Έχουμε πίεση, να πάμε στη Βουλγαρία και να νικήσουμε»

Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 και θα παλέψει για την πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League στη Βουλγαρία, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ, να δηλώνει ότι αυτός είναι ο μοναδικός στόχος της ομάδας του.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ στις δηλώσεις του μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την ομάδα από τη Βουλγαρία εστίασε στο τί πρέπει να αλλάξει το «τριφύλλι» για να πάρει την πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League.

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Για το ματς: «Ήταν ένας αγώνας ανοιχτός. Δεν είχαμε μομέντουμ και όταν χάναμε την μπάλα δεν μπορούσαμε να την ανακτήσουμε. Υπήρχε αρκετή πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε ανοιχτά και δεν δημιουργήσαμε. Τώρα υπάρχει ένας στόχος και θα πάμε για τη νίκη. Πρέπει να τα πάμε καλύτερα, είναι κάτι που μπορούμε».

Για το τι πρέπει να αλλάξει η ομάδα για να πάρει την πρόκριση: «Πρέπει να είμαστε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να πιέσουμε ψηλά και να έχουμε κατοχή, χωρίς αυτά δεν μπορείς να δημιουργήσεις ευκαιρίες. Πρέπει να είμαστε επίσης καλοί στις δεύτερες αμυντικές μπαλιές, στις μεγάλες μεταβιβάσεις και στα ανοιχτά σουτ. Έχουμε πίεση στους ώμους μας. Ο στόχος είναι ένας, να πάμε στη Βουλγαρία και να νικήσουμε».