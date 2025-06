Ο Λούκα Ντόντσιτς εμφανίστηκε πολύ αδυνατισμένος και έγινε viral

Ο Λούκα Ντόντσιτς θα ξεκινήσει σύντομα προετοιμασία με την Εθνική Σλοβενίας για το Eurobasket 2025, αλλά φαίνεται ότι ο ίδιος έκανε ήδη πολύ δουλειά στο γυμναστήριο, μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με τους Λος Άντζελες Λέικερς στο NBA.

Έχοντας γίνει φέτος ανταλλαγή από τους Ντάλας Μάβερικς στους Λος Άντζελες Λέικερς στο NBA, με κατηγορίες για τη φυσική του κατάσταση, ο Λούκα Ντόντσιτς δείχνει έτοιμος για… εκδίκηση, καθώς κατάφερε ήδη να χάσει πολλά κιλά.

Μία φωτογραφία του με μικρό οπαδό του στα social media έχει προκαλέσει μάλιστα παροξυσμό για την εμφάνισή του, αφού φαίνεται πιο αδύνατος από ποτέ, λίγες ημέρες πριν επιστρέψει στο παρκέ για την Εθνική Σλοβενίας και το Eurobasket 2025.

Luka Doncic really took those ‘fat’ comments to heart.



He’s going to be a PROBLEM next season



h/t @LukaUpdates pic.twitter.com/cPeGxcvyZs