Ο Μάικ Τζέιμς αποκάλυψε ποιος βοήθησε τον Ερτέλ στην Τουρκία (pic)

Ο Μάικ Τζέιμς συνέχισε να αδειάζει την Μπαρτσελόνα κι αποκάλυψε ποιος βοήθησε τον Τομά Ερτέλ στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Αμερικανός γκαρντ της ΤΣΣΚΑ τόνισε ότι ο Γάλλος άσος ήταν εντελώς μόνος στην Τουρκία κι ότι η Μπαρτσελόνα δεν τον βοήθησε καθόλου, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος συνάντησε τον Ερτέλ στο αεροδρόμιο της Λιόν, ανέφερε στο Twitter πως ο Ροντρίγκ Μπομπουά βοήθησε τον Ερτέλ να πάει στο ξενοδοχείο, για να μην… περιφέρεται στους δρόμους της Πόλης. “Που θα ήταν τώρα ο Τόμας εάν δεν ήταν ο Μπομπουά; Ενδεχομένως να περιτριγύριζε κάπου στην Κωνσταντινούπολη και να κολλούσε κορωνοϊό”, ήταν το σχόλιο του.

Where would my guy Thomas be without Beaubois???? Prolly still walking around Istanbul somewhere catching COVID