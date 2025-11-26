Ο Μαρσέλο φωτογραφήθηκε με την επετειακή φανέλα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (26/11/25, 22:00, Live από το Newsit.gr) τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο πρώην παίκτης των δύο ομάδων, ο Βραζιλιάνος Μαρσέλο, επέστρεψε στην Ελλάδα.

Ο Μαρσέλο ταξίδεψε στη χώρα μας για να δει από κοντά και τον γιο του, να αγωνίζεται κόντρα στον Ολυμπιακό στο Youth League, με τους νέους της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά είχε την ευκαιρία να βρεθεί και με τους ανθρώπους των Πειραιωτών.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, που πέρασε από τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2022-23, συναντήθηκε με τους Κοβάσεβιτς, Καρεμπέ και Καραπαπά, οι οποίοι του έδωσαν και μία επετειακή φανέλα των Πειραιωτών, για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.