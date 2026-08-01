Προπονητής Στέφανου Τσιτσιπά για το «διαζύγιο» με τον πατέρα του: «Ήθελε να πάρει στα χέρια του την καριέρα του»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πριν λίγους μήνες πήρε την απόφαση να μην συνεχίσει να έχει τον πατέρα του, Απόστολο, για προπονητή και πλέον δουλεύει με τον Τόμα Περίν, κάτω από το βλέμμα του Πατρίκ Μουράτογλου.

Ο Τομά Περίν σε συνέντευξη που έδωσε στο γαλλικό Eurosport μίλησε για τη συνεργασία του με τον Στέφανο Τσιτσιπά, αλλά και την απόφασή του να τραβήξει χωριστούς δρόμους με τον πατέρα του.

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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο Μόντρεαλ και περίπου στις 22.30 (01/08/26) θα αναμετρηθεί με τον Καναδό Κίγκαν Ράις για μια θέση στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Τομά Περίν

Για τη συνεργασία του με τον Έλληνα τενίστα είπε: «Έχει πραγματικά τη θέληση να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο και πιστεύω 100% ότι μπορεί να τα καταφέρει. Διαφορετικά, δεν θα ήμουν εδώ. Είναι αφοσιωμένος, δεκτικός στις οδηγίες και, από σωματικής άποψης, η πλάτη του είναι σε καλή κατάσταση. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να επανέλθουν σταδιακά στη σωστή τους βάση, και αυτό ακριβώς είναι το αντικείμενο της δουλειάς μας».

Στη συνέχεια ο Περίν μίλησε για το «διαζύγιο» του Στέφανου με τον Απόστολο Τσιτσιπά: «Μετά το Roland Garros, ο Στέφανος αφιέρωσε χρόνο στον εαυτό του, για να σκεφτεί πώς βλέπει το μέλλον του. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε είναι ότι θέλει πραγματικά να ξεκινήσει κάτι διαφορετικό, με μια νέα ομάδα και ένα νέο πρότζεκτ.

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Η απόφαση να χωρίσει επαγγελματικά τους δρόμους του με τον πατέρα του ήταν κάτι που σκέφτηκε πολύ ώριμα και σε βάθος. Δεν έχει πλέον καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Ήθελε να πάρει ξανά στα χέρια του την καριέρα του, και το έχει ήδη κάνει. Ψυχολογικά, είναι πολύ αποφασισμένος και γεμάτος κίνητρο».

Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά ζητήματα, είπε: «Πριν αρχίσεις να αλλάζεις πράγματα, πρέπει πρώτα να γνωρίσεις και να κατανοήσεις τον άνθρωπο. Είναι εύκολο, βλέποντας από την τηλεόραση, να πεις: “Δεν το κάνει σωστά αυτό, θα έπρεπε να παίζει έτσι”. Όμως, είναι εντελώς διαφορετικό να προσπαθείς να καταλάβεις τους λόγους που εμποδίζουν έναν παίκτη να αποδώσει καλύτερα.

Στη συνέχεια, φυσικά, θα βασιστούμε στα δυνατά του στοιχεία, κυρίως στο σερβίς και στο forehand, τα οποία λειτούργησαν εξαιρετικά στο Γκστάαντ. Το να ξαναβρεί το βασικό επίπεδο του παιχνιδιού του θα τον βοηθήσει να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του και να δουλέψει πάνω και σε άλλους τομείς βελτίωσης».

Για την αδυναμία του Τσιτσιπά στο backhand: «Όταν έχεις υπάρξει ένας από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο και δυσκολεύεσαι να ξαναβρείς το επίπεδό σου, ο καθένας στη θέση του θα περνούσε μια περίοδο ψυχολογικής δυσκολίας. Όταν κάποιος βρίσκεται σε δύσκολη φάση, είναι εύκολο να εστιάζεις στις αδυναμίες του. Όμως, ο Στέφανος δεν πρόκειται να αρχίσει να παίζει backhand με τα δύο χέρια μόνο και μόνο επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι έχει τελειώσει!

Σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε το backhand του, κυρίως αξιοποιώντας περισσότερο το slice. Ωστόσο, η προτεραιότητά μας είναι να του δώσουμε μια ξεκάθαρη αγωνιστική κατεύθυνση, βασισμένη στα δυνατά του σημεία, και να παραμείνει πιστός σε αυτήν, ανεξάρτητα από την εξέλιξη ή το σκορ του αγώνα».

Για τη συμπεριφορά που περιμένει από τον παίκτη του: «Αυτό που περιμένω πραγματικά από εκείνον είναι να βλέπω έναν μαχητή μέσα στο γήπεδο, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Και αυτό το είδα σε εκείνον, παρότι στο Γκστάαντ χρειάστηκε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση μετά τον αγώνα του με τον Αρτούρ Ριντερκνές, όπου είχε την τάση να παραπονιέται υπερβολικά.

Στη συνέχεια, όμως, αντέδρασε πολύ καλά. Αν συνεχίσει σε αυτόν τον δρόμο, όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Δυσκολίες, σίγουρα, θα υπάρξουν. Όμως, δεν είναι πια η στιγμή να ψάχνουμε δικαιολογίες. Είναι η στιγμή να βρίσκουμε λύσεις. Γιατί είμαι πεπεισμένος ότι το τένις του εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί».