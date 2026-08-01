Αδερφές Αλεξανδρή: «Αφιερώνουμε το χρυσό μετάλλιο σε όλη την Ελλάδα»

Οι αδερφές Αλεξανδρή στην επιστροφή τους στα γαλανόλευκα μετά από 14 χρόνια κατάφεραν να κατακτήσουν δύο χρυσά μετάλλια στην καλλιτεχνική κολύμβηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υγρού στίβου και μετά τη δεύτερη επιτυχία τους δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους.

Η Άννα-Μαρία και η Ειρήνη-Μαρίνα Αλεξανδρή μίλησαν για την σκληρή δουλειά που έκαναν για να καταφέρουν να κατακτήσουν την Ευρώπη στην καλλιτεχνική κολύμβηση με τα χρώματα της Ελλάδας.

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Αφιέρωσαν το χρυσό μετάλλιο στις οικογένειές τους και στον θείο τους, που όπως χαρακτηστικά είπαν «τις βλέπει από ψηλά».

Αναλυτικά τα λόγια της Άννας-Μαρίας και της Ειρήνης-Μαρίνας Αλεξανδρή

«Στόχος μας ήταν και πάλι το χρυσό μετάλλιο: «go for it (πηγαίνετε να το κατακτήσετε)», ήταν η τελευταία προτροπή της προπονήτριας μας, Mονγκ Τσεν. Τα δώσαμε όλα, το ευχαριστηθήκαμε. Δεν περιγράφονται τα συναισθήματα μας αυτές τις δυο μέρες. Είχαμε να αγωνιστούμε ένα χρόνο, και στο ελεύθερο ντουέτο δυο χρόνια.

Τη χορογραφία μας, την ολοκληρώσαμε πριν ένα μήνα. Διαχειριστήκαμε άψογα το άγχος μας, και κατακτήσαμε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτό το χρυσό στο ελεύθερο ντουέτο μας δίνει κίνητρο και αυτοπεποίθηση για το μέλλον. Ο τελικός ήταν πολύ ανταγωνιστικός, πολύ υψηλού επιπέδου. Τα μετάλλια κρίνονται στις λεπτομέρειες.

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Εμείς με τις προπονήτριες μας είχαμε δουλέψει πάρα πολύ. Αφιερώνουμε το χρυσό μετάλλιο σε όλη την Ελλάδα, την οικογένεια μας, τις προπονήτριες μας και στο θείο μας που μας βλέπει από ψηλά. Το αφιερώνουμε σε όλους όσοι μας πίστεψαν από την αρχή.

Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο της ΚΟΕ, κ. Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο της ΕΟΕ, κ. Κούβελο, την έφορο των καταδύσεων κ. Καράμπελα, που μας αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή, και μας δίνουν με τον τρόπο τους πολύ μεγάλο κίνητρο.

Ασφαλώς μέρος της ομάδας μας είναι και η αδελφή μας που χαίρεται όσο και εμείς. Τώρα το πρόγραμμα έχει διακοπές και μετά προετοιμασία για τις μεγάλες διοργανώσεις του 2027».