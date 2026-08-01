Οι ποδοσφαιριστές της Ένεργκι Κότμπους ντύθηκαν Spiderman και έκαναν χαμό στο σινεμά

Οι ποδοσφαιριστές της Ένεργκι Κότμπους, η οποία πανηγύρισε πρόσφατα την άνοδο στη Β’ Εθνική Γερμανίας φόρεσαν τις στολές του Spiderman και πήγαν στο σινεμά για να δουν την ταινία του ήρωα της Marvel.

Η Ένεργκι Κότμπους κάποτε αγωνιζόταν στην Bundesliga και πλέον παλεύει για την επιστροφή της, με τους παίκτες να έχουν επιστρατεύσει άλλα μέσα, αφού εμφανίστηκαν ως σούπερ ήρωες σε σινεμά για να παρακολουθήσουν την ταινία «Spiderman – Brand New Day».

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Μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης της γερμανικής ομάδας ο παίκτης από την Ανγκόλα, Άντερσον Λουκόκι, είχε την ιδέα να ντυθούν όλοι με την χαρακτηριστική στολή και να κάνουν χαμό στο σινεμά, κάτι που όπως είναι λογικό έκαναν με μεγάλη επιτυχία.

«Δεν είμαι λάτρης των ταινιών, ούτε θα πιέζα τον εαυτό μου να μπει σε μια στολή. Αλλά για αυτή την ομάδα το έκανα. Η ιδέα γεννήθηκε στο προπονητικό στάδιο, γι’ αυτό και πήγαμε μαζί στο σινεμά. Είχα πάντα καλές ομάδες στην καριέρα μου, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχω ξαναζήσει.

Αυτή η ενέργεια δείχνει τι έχουν χτίσει τα παιδιά τα τελευταία χρόνια. Γι’ αυτό είναι εύκολο για έναν νέο παίκτη σαν εμένα να ενταχθεί σε μια ομάδα που λειτουργεί τόσο καλά, σε σύγκριση με μια ομάδα που δεν έχει τις ίδιες βάσεις», ανέφερε το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας Λεονάρντο Μπιτενκούρ.