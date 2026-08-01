Ο ΠΑΟΚ έδωσε τα χέρια με τον Γουίλιαμ Μικελμπρενσί

Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Γουίλιαμ Μικελμπρενσί και ο Γάλλος ποδοσφαιριστής αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ.

Ο 22χρονος Γάλλος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως δεξιός μπακ και την περσινή σεζόν φορούσε τη φανέλα του Αμβούργου, με το οποίο αγωνίστηκε σε 26 ματς της Bundesliga δίνοντας 4 ασίστ, κάτι που ανάγκασε τον ΠΑΟΚ να ασχοληθεί με την περίπτωσή του.

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Ο Μικελμπρενσί θα καλύψει το κενό που άφησε ο Σάντσες και θα πλαισιώσει τον Κένι στο δεξί άκρο της άμυνας του «δικεφάλου του Βορρά». Θα αποτελέσει την έκτη μεταγραφή της ομάδας, η οποία την Κυριακή (02/08/26) θα υποδεχθεί τον Λουσέ.

Οι δύο Γάλλοι ποδοσφαιριστές αν όλα κυλήσουν ομαλά με τις ιατρικές τους εξετάσεις και ανακοινωθούν από τον ΠΑΟΚ είναι πιθανό να πάρουν θέση και στην ευρωπαϊκή λίστα, μιας και οι Θεσσαλονικείς έχουν δικαίωμα για δύο αλλαγές σε αυτή μέχρι την Τετάρτη (05/08/26).