Ο Ματίας Λεσόρ έβαλε το πρώτο καλάθι της φετινής Euroleague στο Άλμπα – Παναθηναϊκός

Δείτε το πρώτο καλάθι της σεζόν στη Euroleague, το οποίο ήρθε από τα χέρια του κορυφαίου σέντερ της διοργάνωσης, Ματίας Λεσόρ.

Ο Ματίας Λεσόρ ευστόχησε σε σουτ από τα πέντε μέτρα, πετυχαίνοντας το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού στη σεζόν 2024/25 αλλά και της Euroleague.

Ο Γάλλος σέντερ ήταν με διαφορά ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Άλμπα στο Βερολίνο.

