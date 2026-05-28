Μπαρτζώκας: Είμαι φοβερά παράφωνος, αλλά λέω ας αφήσουμε τον εαυτό μας να είμαστε και λίγο γελοίοι

Γιώργος Μπαρτζώκας και Κώστας Παπανικολάου μίλησαν στο επίσημο κανάλι του μετά την κατάκτηση της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε για τέταρτη φορά στην ιστορία του στην κορυφή της Ευρώπης, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να σχολιάζει με χιούμορ τη στιγμή που πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε σύνθημα μαζί με τον κόσμο της ομάδας στον Πειραιά.

Παράλληλα, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, ευχαρίστησε τους προέδρους της ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, και όλους όσους τον εμπιστεύτηκαν.

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

Για το ποια στιγμή θα ξεχώριζε: “Είναι δύσκολη η ερώτηση, δεν μπορείς να απομονώσεις μία στιγμή από όλη την εξέλιξη της βραδιάς αμέσως μετά με τον κόσμο να χαίρεται τόσο. Αυτό που είδαμε μετά στην πορεία προς το δημοτικό θέατρο Πειραιά, αλλά και το τι γινόταν εκεί στις 5 τη νύχτα. Όταν ένας τεράστιος όγκος ανθρώπων εκδηλώνει τόσο πολύ τη χαρά του και τη συγκίνησή του, σε κάνει κι εσένα κατά κάποιο τρόπο να έχεις τα ίδια συναισθήματα. Ούτως ή άλλως είχαμε μεγάλη χαρά για το τρόπαιο. Πιο πολύ συνειδητοποιούμε την απήχηση που είχε στην ομάδα, στον κόσμο, την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη.

Για το αν μπορεί να οργανώσει εξέδρα: “Η αλήθεια είναι όταν είδα το εαυτό μου στο VIDEO είμαι φοβερά παράφωνος. Αισθάνθηκα λίγο γελοίος, αλλά εκείνη την στιγμή λέω ας αφήσουμε τον εαυτό μας για να είμαστε και λίγο γελοίοι”.

Όσα ανέφερε ο Παπανικολάου

Σχετικά που έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία του Ολυμπιακού με τρία ευρωπαϊκά: “Τί πρέπει να πω εγώ τώρα; Ευχαριστώ όλους όσους με έχουν εμπιστευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Προπονητές, πρώτα από όλους, ο κ. Παναγιώτης και ο κ. Γιώργος, ο κ. Σκυνδίλιας που με έχουν εμπιστευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολύ τιμητικό, δεν υπάρχουν τα λόγια, δεν βρίσκω, δεν μου αρέσουν κιόλας αυτά που μου κάνετε. Είμαι χαρούμενος σίγουρα και ευελπιστώ και στα επόμενα”.