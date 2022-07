Ο Μάτζικ Τζόνσον συνεχίζει να περνάει ξέγνοιαστες στιγμές στις διακοπές του στην Ελλάδα. Ο θρύλος του NBA επισκέφτηκε τον Σκορπιό, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε και γλέντι στο σκάφος.

Ο Μάτζικ Τζόνσον έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα και δεν σταματάει να διαφημίζει τη χώρα μας. Μετά την επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο θρύλος του NBA έκανε βόλτα με σκάφος γύρω από τον Σκορπιό.

Ο Hall of famer γκαρντ ανέβασε αρχικά φωτογραφία από τον Σκορπιό και στη συνέχεια έκανε μία σειρά από αναρτήσεις που τον δείχνουν να γλεντάει στο σκάφος, φορώντας ένα φανελάκι των Λέικερς, πράσινη γραβάτα και πράσινη περούκα.

Η βραδιά έκλεισε με βεγγαλικά, τα οποία ενθουσίασαν τον Μάτζικ Τζόνσον. Σίγουρα ο θρύλος του NBA θα έρθει πολλά καλοκαίρια ακόμα στην Ελλάδα στο μέλλον.

We are having a blast in Greece! We all got festive for our soul train line tonight and busted a move or two 😂 pic.twitter.com/o0taf6ZTWM