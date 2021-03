Ο Πάτρικ Μουράτογλου που ανέδειξε τον Στέφανο Τσιτσιπά φέρνει την περίφημη ακαδημία του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Costa Navarino της Πύλου.

Ο προπονητής της θρυλικής Σερένα Γουίλιαμς και μέντορας του Στέφανου Τσιτσιπά, φέρνει την ακαδημία του τένις που διατηρεί, στην Ελλάδα. Ο Γάλλος προανήγγειλε τη συνεργασία του με το ξενοδοχείο «Costa Navarino» στην Πύλο, με ένα video που ανάρτησε στα socila media και αναφέρει πως φέρνει το τένις σε μία χώρα που «τρέχει στις φλέβες του».

«Επιτέλους φέρνουμε το τενιστικό πάθος και την εμπειρία μας σε μια χώρα που τρέχει στο αίμα μου και είναι πολύ ξεχωριστή για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Μουράτογλου.

Mouratoglou is taking over Greece 🇬🇷



I’m proud to announce that Mouratoglou is partnering with one of Europe’s most beautiful destinations, Costa Navarino!



We’re finally bringing our tennis passion and expertise to a country that runs in my blood and that is very special to me. pic.twitter.com/ssyYmB4uU1