Ο Μίλτος Τεντόγλου έμεινε στην 7η θέση με μόνο δύο άλματα στο Diamond League της Λωζάνης

Ο Μίλτος Τεντόγλου ταλαιπωρήθηκε από τη βροχή και απέφυγε τον κίνδυνο του τραυματισμού, κάνοντας μόνο δύο άλματα στο Diamond League της Λωζάνης, για να μείνει έτσι στην 7η θέση της κατάταξης.

Ο αγώνας του άλματος εις μήκος έγινε μέσα σε καταιγίδα στο Diamond League της Λωζάνης και ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήθελε να διακινδυνεύσει την υγεία του, ολοκληρώνοντας πολύ νωρίς τις προσπάθειές τους.

Ο “χρυσός” Έλληνας Ολυμπιονίκης άφησε την πρώτη του προσπάθεια και στη συνέχεια έκανε δύο άλματα στα 7,52 και τα 6,77 μέτρα, αποφασίζοντας στη συνέχεια να αποσυρθεί ουσιαστικά από τον αγώνα. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Ουζμπέκος Νικίτα Ανβάροφ με άλμα στα 7,84 μέτρα, με τον Ελβετό Εχάμερ να μένει στη 2η θέση με άλμα στα 7,72 μέτρα και τον Τζαμαϊκανό Γκέιλ να είναι τρίτος με άλμα στα 7,71 μέτρα.

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος αθλητής.