Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8.22μ. κατέκτησε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Ο Μίλτος Τεντόγλου ουσιαστικά «καθάρισε» την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου από το πρώτο άλμα, καθώς «πέταξε» στα 8.22μ. Και δεν έδωσε περιθώριο στους αντιπάλους του να ελπίζουν.

Στη συνέχεια του αγώνα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, ο Τεντόγλου έψαξε μεγαλύτερα άλματα ρισκάροντας στο πάτημά του, όμως έκανε 4 άκυρα άλματα. Το φετινό ρεκόρ του Έλληνα άλτη είναι στα 8.27μ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη δεύτερη θέση με προσωπικό ρεκόρ πήρε ο Νίκος Σταματονικολός του ΑΟ Μεγάρων με ένα άλμα στα 7.93μ. Ο Βασίλης Μαρτινάκης ήταν στην τρίτη θέση με 7.67μ. Για να συμπληρώσει το βάθρο.