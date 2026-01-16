Ο Μιχάλης Κασάπης σε «Meet and Greet the Legends» πριν το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στην OPAP Arena για τη 17η αγωνιστική της Super League και τους οπαδούς της ΑΕΚ θα περιμένει πριν το ματς, ένας θρύλος της Ένωσης, ο Μιχάλης Κασάπης.

Όντας ένας από τους κορυφαίους και πιο επιτυχημένους μπακ στην ιστορία της ΑΕΚ, ο Μιχάλης Κασάπης, αναμένεται να προσελκύσει πλήθος κόσμου στην OPAP Arena, για ένα ξεχωριστό «Meet and Greet the Legends», το οποίο και ανακοίνωσε επίσημα η “κιτρινόμαυρη” ΠΑΕ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

Ο Μιχάλης Κασάπης θα βρίσκεται την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στην OPAP Arena για να συναντηθεί με τους φίλους της ΑΕΚ, να φωτογραφηθεί μαζί τους και να υπογράψει αυτόγραφα.

Το «Meet and Greet the Legends» συνεχίζεται με τον ποδοσφαιριστή που για 11 χρόνια, από το 1993 έως το 2004 έκανε «δική του» την αριστερή πλευρά της ομάδας μας και σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

Θα περιμένει τους οπαδούς από τις 18.30 μέχρι 20.30 στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του AEK Store, πριν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.