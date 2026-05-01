Ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα απουσιάσει από το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν θα ενισχύσει τη Λίβερπουλ στο κυριακάτικο (03.05.2026, 17:30) ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο “Ολντ Τράφορντ”, για την Premier League. Ο προπονητής των “ρεντς”, Άρνε Σλοτ, δήλωσε ότι ο Αιγύπτιος επιθετικός δεν είναι έτοιμος για να αγωνιστεί, ωστόσο επιβεβαίωσε πως ο παίκτης θα επιστρέψει πριν από το τέλος της σεζόν.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος αποχωρεί το καλοκαίρι από τη Λίβερπουλ, τραυματίστηκε στον αγώνα της Λίβερπουλ με την Κρίσταλ Πάλας και εκφράζονταν φόβοι ότι έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του στο “Άνφιλντ”.

Όμως, το πρόβλημά του δεν είναι τόσο σοβαρό και αναμένεται να επιστρέψει πριν το τέλος της σεζόν, προκειμένου οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ να τον αποχαιρετήσουν όπως του αξίζει.

“Όπως ξέρουμε από τον Μο, πάντα δουλεύει απίστευτα σκληρά όταν είναι σε φόρμα, αλλά και όταν είναι τραυματίας, προκειμένου να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό. Τον περιμένουμε να επιστρέψει για το τελευταίο μέρος της σεζόν, αλλά όχι για την Κυριακή” τόνισε χαρακτηριστικά ο Σλοτ και συμπλήρωσε: “Από κάθε άποψη, είναι μεγάλη ανακούφιση ότι ο τραυματισμός του είναι μικρός, οπότε μπορεί να παίξει για εμάς (ξανά) και στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Εάν υπήρξε ποτέ ένας παίκτης που αξίζει έναν μεγάλο αποχαιρετισμό, αυτός είναι σίγουρα ο Μο”.