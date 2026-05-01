Ο Κάιλ Κούζμα υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό: «Είναι μια Rockstar ομάδα»

Μια ακόμα από τις “λαμπερές” παρουσίες που βρέθηκε στο game 2 του Ολυμπιακού με τη Μονακό και έμεινε εντυπωσιασμένη από τους οπαδούς των Πειραιωτών και την ομάδα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Ο Ολυμπιακός έκανε μια ακόμα τρομερή εμφάνιση κόντρα στη Μονακό και πέτυχε στο 2-0 στα πλέι οφ της Euroleague. Το ΣΕΦ ήταν κατάμεστο και φιλοξένησε “λαμπερές’ παρουσίες. Μεταξύ αυτών, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Νόβακ Τζόκοβιτς αλλά και ο Κάιλ Κούζμσ.

Ο Κάιλ Κούζμα των Μιλγουόκι Μπακς εντυπωσιάστηκε από την ατμόσφαιρα του ΣΕΦ και τα όσα βίωσε. Μάλιστα, ο Αμερικανός NBAer μίλησε στην κάμερα του Ολυμπιακού για την εμπειρία του, ενώ, στάθηκε και στον παιδικό του φίλο, Κόρι Τζόσεφ.

Τα όσα δήλωσε:

«Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε αγώνα Euroleague. Η ατμόσφαιρα είναι καταπληκτική. Μάλλον ένα από τα καλύτερα κοινά στην Euroleague, οπότε μου αρέσει. Παρακολουθώ μπάσκετ και η Euroleague είναι ένα από τα αγαπημένα μου πρωταθλήματα. Έχω φίλους εδώ, τον Μόντε Μόρις. Τον ξέρω από τότε που ήμουν β’ δημοτικού, από τότε που ήμουν 8 ετών. Είναι πολύ ωραία να βρίσκομαι εδώ.

Το απόλαυσα στο 100%. Λατρεύω τους οπαδούς, είναι καταπληκτικοί. Έχουν μια ομάδα σαν ροκ σταρ!».

