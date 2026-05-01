Ο viral ακούρευτος οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε στο Βαλένθια – Παναθηναϊκός και τραυματίστηκε

Ο viral οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Άιλετ -ο οποίος αρνείται να κουρευτεί εδώ και πάνω από ένα χρόνο, εάν η ομάδα του δεν κάνει πέντε σερί νίκες- βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (30.04.2026) στη “Roig Arena” και είδε από κοντά το Game 2 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, για τα πλέι οφ της Euroleague.

Η βραδιά όμως δεν εξελίχθηκε ιδανικά για το φίλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Φρανκ Ιλέτ χτύπησε το πόδι του κατά τη διάρκεια του Βαλένθια – Παναθηναϊκός και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο φίλος των “κόκκινων διαβόλων” έκανε και μία σχετική ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: “Όχι όπως περίμενα να εξελιχθεί η βραδιά, Ευτυχώς ήταν ένα διάστρεμμα”.