Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκάλυψε τις λέξεις που γνωρίζει στα ελληνικά και ποια από αυτές λέει στη γυναίκα του

Οι λέξεις που ο Σέρβος κορυφαίος τενίστας είπε στα ελληνικά
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε σε έναν ακόμα φετινό αγώνα του Ολυμπιακού στη Euroleague και συγκέντρωσε τα… φώτα, όπως και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Οι δυο τους βρέθηκαν αρχικά στα επίσημα του φαληρικού γηπέδου -για το game 2 τωνΠειραιωτών με τη Μονακό στα πλέι οφ της Euroleague- και κάθισαν δίπλα στον πρόεδρο της διοργανώτριας, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Λίγα λεπτά αργότερα, Νόβακ Τζόκοβιτς και Γιάννης Αντετοκούνμπο μετακινήθηκαν στις court seats του ΣΕΦ, με τους φίλους του Ολυμπιακού να τους αποθεώνουν και τους δυο “αστέρες” του αθλητισμού να απολαμβάνουν τη μεγάλη εμφάνιση των Πειραιωτών κόντρα στη Μονακό.

Τον σπουδαίο Σέρβο τενίστα -που έχει αποφασίσει εδώ και καιρό να γίνει κάτοικος Ελλάδας- συνάντησε η κάμερα του «Πρωινού» μετά το τέλος του αγώνα. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αρχικά έκανε λόγο σχολίασε το Ολυμπιακός – Μονακό, έκανε λόγο για «απίστευτο» παιχνίδι που απόλαυσε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ελληνικές λέξεις που γνωρίζει.

“Καρδιά μου, αγάπη, καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνεις, όλα καλά, συγγνώμη” είπε ο Σέρβος τενίστας, προσθέτοντας ότι “απλά πρέπει να τις συνδέσω”.

Τέλος, σε ερώτηση για το ποια λέξη χρησιμοποιεί για τη γυναίκα του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς απάντησε “σε αγαπώ”.

Αθλητικά
