Ο Μπαρτζώκας απάντησε σε ερώτηση για τον Χέιζ-Ντέιβις: Μην βάζουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ίδιο πλαίσιο

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για τη σπουδαία μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού κλήθηκε να σχολιάσει τη σημαντική προσθήκη του Παναθηναϊκού, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην λέει ουσιαστικά τίποτα για την πράσινη μεταγραφή, εξηγώντας ότι δεν πρέπει να μπαίνουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στο ίδιο πλαίσιο.

“Έχετε ακούσει κανέναν να πει ότι πάμε να πάρουμε την EuroLeague;”, αναρωτήθηκε ο Έλληνας προπονητής.

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

“Καταρχάς θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην βάζουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ίδιο πλαίσιο επειδή είναι και οι δύο ελληνικές ομάδες. Δεν έχει σχέση η μία ομάδα με την άλλη σε ο,τιδήποτε. Για τον Παναθηναϊκό και τις μεταγραφές που κάνει θα ήταν καλό να μιλάει ο Παναθηναϊκός. Εμείς κάναμε κάποιες κινήσεις για να γίνουμε καλύτεροι. Εγώ προσωπικά και κανένας από την ομάδα μας δεν έχει μιλήσει για το ΟΑΚΑ και ότι πάμε να πάρουμε την κούπα. Έχετε ακούσει κανέναν να πει ότι πάμε να πάρουμε την EuroLeague;

Έχουμε μια καλή ομάδα, πάμε να την κάνουμε όσο καλύτερη γίνεται. Τα τελευταία πέντε χρόνια είμαστε στις καλύτερες ομάδες της regular season.

Έχουμε πάει στα τελευταία τέσσερα Final Four, στα οποία δεν τα καταφέραμε και ο στόχος μας είναι από την αρχή, αν μπορούμε, να το επαναλάβουμε. Αυτό ξέρουμε ότι εμπεριέχει πολλές δυσκολίες. Πολύ περισσότερο φέτος που έχει περισσότερες ομάδες, περισσότερα παιχνίδια. Η κίνηση που έκαναν οι πρόεδροι να ενισχύσουν την ομάδα, είναι για να είμαστε πιο ασφαλείς από τους τραυματισμούς. Σήμερα ας πούμε τέσσερις βασικοί παίκτες μας ήταν έξω.

Η κάθε ομάδα προσπαθεί να γίνεται καλύτερη. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι πολύ καλή ομάδα, έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του, παλεύει. Σήμερα άκουσα ότι η Μπαρτσελόνα έχασε από την Παρί εντός.

Σε τελική ανάλυση εμάς δεν θα μας παρασύρει γιατί δεν έχει κανείς τέτοια δήλωση. Ούτε από τους προέδρους, ούτε από εμάς, ότι θα πάμε στο ΟΑΚΑ να το πάρουμε για τους ιδιαίτερους λόγους κλπ. Αν υπάρχει μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους μας είναι λογικό να υπάρχει και την καταλαβαίνω. Εμείς πατάμε πάντα στα πόδια μας και θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι. Νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι σε σχέση με την αρχή της χρονιάς και στην στελέχωση και στην εκτέλεση. Ας μείνουμε σε αυτό και να δούμε που θα μας οδηγήσει”.