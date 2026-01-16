Ο Νάντο Ντε Kολό αποθεώθηκε στην επιστροφή του στη Φενέρμπαχτσε

Μετά από 3,5 χρόνια στη Βιλερμπάν, ο Νάντο Ντε Κολό επέστρεψε στη Φενέρμπαχτσε και οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας τον αποθέωσαν στο παιχνίδι με τη Βαλένθια στην 22η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Νάντο Ντε Κολό είχε αγωνιστεί στη Φενέρμπαχτσε και την τριετία 2019-22, αλλά φόρεσε ξανά τη φανέλα της μετά την απόφαση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να προσθέσει έναν ακόμη γκαρντ στο ρόστερ του.

Ο Γάλλος γκαρντ έκανε λοιπόν ντεμπούτο στον αγώνα με τη Βαλένθια στην Κωνσταντινούπολη και οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας, σηκώθηκαν στο… πόδι για να τον υποδεχθούν για δεύτερη φορά στη Φενέρμπαχτσε.

Back on the hardwood I @NandoDeColo welcome back pic.twitter.com/bOcC6USalk — EuroLeague (@EuroLeague) January 16, 2026

Στα 39 του χρόνια πλέον ο Ντε Κολό.