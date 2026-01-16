Συμβαίνει τώρα:
Ο Νάντο Ντε Kολό αποθεώθηκε στην επιστροφή του στη Φενέρμπαχτσε

Standing ovation για τον Νάντο Ντε Κολό στο Φενέρμπαχτσε - Βαλένθια
Ο Νάντο Ντε Κολό σε αγώνα της Euroleague (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ο Νάντο Ντε Κολό σε αγώνα της Euroleague (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Μετά από 3,5 χρόνια στη Βιλερμπάν, ο Νάντο Ντε Κολό επέστρεψε στη Φενέρμπαχτσε και οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας τον αποθέωσαν στο παιχνίδι με τη Βαλένθια στην 22η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Νάντο Ντε Κολό είχε αγωνιστεί στη Φενέρμπαχτσε και την τριετία 2019-22, αλλά φόρεσε ξανά τη φανέλα της μετά την απόφαση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να προσθέσει έναν ακόμη γκαρντ στο ρόστερ του.

Ο Γάλλος γκαρντ έκανε λοιπόν ντεμπούτο στον αγώνα με τη Βαλένθια στην Κωνσταντινούπολη και οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας, σηκώθηκαν στο… πόδι για να τον υποδεχθούν για δεύτερη φορά στη Φενέρμπαχτσε.

Στα 39 του χρόνια πλέον ο Ντε Κολό.

