Ο Νέιμαρ ξεπέρασε τον Ρονάλντο και “κυνηγάει” τον Πελέ (video)

Η Βραζιλία πήρε σημαντική νίκη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μέσα στην έδρα του Περού, αλλά ο Νέιμαρ ήταν αυτός που “έκλεψε” τις εντυπώσεις από τον αγώνα.

Ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν πέτυχε τρία γκολ στην αναμέτρηση, με τα οποία έγραψε όμως και ιστορία για την Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας. Ο Νέιμαρ έφθασε τα 64 γκολ και πέρασε στη δεύτερη θέση των σκόρερ στην ιστορία της “σελεσάο”, ξεπερνώντας τον Ρονάλντο.

“Σάμπα” από τη Βραζιλία με χατ-τρικ του Νέιμαρ στο Περού (video)

Το “φαινόμενο” είχε 62 γκολ, σκοράροντας όμως και σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Βραζιλία, και έμεινε πια τρίτος, με τον Νέιμαρ να “κυνηγάει” πια στην πρώτη θέση, τον θρυλικό Πελέ, ο οποίος κι έχει 77.

🥇 @Pele (77)

🥈 @neymarjr (64)

🥉 @Ronaldo (62)



🇧🇷 Neymar’s hat-trick sends him 2nd on Brazil’s all-time top scorers. The 28-year-old celebrates by doing a number 9 with his hands & imitating Ronaldo’s trademark finger-wagging celebration in a fitting tribute to Fenômeno ™️ pic.twitter.com/D9DDgiTnAB