Ο Νίκος Μπότης βρίσκεται κι επίσημα στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού

Ο Νίκος Μπότης είναι και τυπικά το νέο όνομα στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τους αγώνες της League Phase του Champions League και θα βρεθεί στον πάγκο για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο τραυματισμός του Αλέξανδρου Πασχαλάκη άφησε κενή τη θέση πίσω από τον Κωνσταντή Τζολάκη, με τον Ολυμπιακό να δίνει το… χρίσμα στον Νίκο Μπότη, ο οποίος και δηλώθηκε στη λίστα για το Champions Leauge.

Ο 21χρονος τερματοφύλακας των Πειραιώτων αποτελεί και έναν από τους τέσσερις γηγενείς της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μαζί με τους Κωνσταντή Τζολάκη, Γιώργο Κουράκλη και Αλέξανδρο Εξάρχο, με την απουσία του Πασχαλάκη να του δίνει και τη θέση στον πάγκο για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.