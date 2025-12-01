O Ντεζιρέ Ντουέ πήρε το βραβείο Golden Boy 2025

Ο Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το βραβείο Golden Boy 2025 και δεν έκρυψε την υπερηφάνεια του για την τιμητική διάκριση, που έχουν λάβει και θρύλοι του αθλήματος, όπως ο Λιονέλ Μέσι και ο Κιλιάν Εμπαπέ.
Ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Golden Boy 2025, ο Ντεζιρέ Ντουέ ευχαρίστησε την Παρί Σεν Ζερμέν για τη στήριξη και θυμήθηκε την κατάκτηση τη βραδιά της κατάκτησης του Champions League.
Ο 20χρονος Γάλλος επιθετικός δήλωσε τα εξής: «Είμαι πολύ περήφανος για αυτό το βραβείο. Αν πάω να δω τη λίστα, διαβάζω μέσα ονόματα όπως ο Εμπαπέ, ο Μέσι, παίκτες φαινόμενα που έχουν φωτίσει αυτή τη σκηνή.
Η Παρί είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο, αλλά ίσως είναι λίγο υπερβολικό να πούμε ότι είμαστε από τις ισχυρότερες ομάδες όλων των εποχών.
Το Champions League; Ήταν μια εξαιρετική βραδιά, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ήταν η ομορφότερη νύχτα της καριέρας μου. Θα μείνει για πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μου, όπως και σε όλους τους Παριζιάνους φιλάθλους».
Οι νικητές του βραβείου Golden Boy
2003 – Ρ. Φαν ντερ Φάαρτ
2004 – Γ. Ρούνεϊ
2005 – Λ. Μέσι
2006 – Σ. Φάμπρεγας
2007 – Σ. Αγουέρο
2008 – Άντερσον
2009 – Α. Πάτο
2010 – Μ. Μπαλοτέλι
2011 – Μ. Γκέτσε
2012 – Ίσκο
2013 – Π. Πογκμπά
2014 – Ρ. Στέρλινγκ
2015 – Α. Μαρσιάλ
2016 – Ρενάτο Σάντσες
2017 – Κ. Εμπαπέ
2018 – Μ. Ντε Λιχτ
2019 – Ζοάο Φέλιξ
2020 – Ε. Χάαλαντ
2021 – Πέδρι
2022 – Γκάβι
2023 – Τζ. Μπέλινγχαμ
2024 – Λ. Γιαμάλ
2025 – Ντ. Ντουέ