O Ντεζιρέ Ντουέ πήρε το βραβείο Golden Boy 2025

Ο Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το βραβείο Golden Boy 2025 και δεν έκρυψε την υπερηφάνεια του για την τιμητική διάκριση, που έχουν λάβει και θρύλοι του αθλήματος, όπως ο Λιονέλ Μέσι και ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Golden Boy 2025, ο Ντεζιρέ Ντουέ ευχαρίστησε την Παρί Σεν Ζερμέν για τη στήριξη και θυμήθηκε την κατάκτηση τη βραδιά της κατάκτησης του Champions League.

Ο 20χρονος Γάλλος επιθετικός δήλωσε τα εξής: «Είμαι πολύ περήφανος για αυτό το βραβείο. Αν πάω να δω τη λίστα, διαβάζω μέσα ονόματα όπως ο Εμπαπέ, ο Μέσι, παίκτες φαινόμενα που έχουν φωτίσει αυτή τη σκηνή.

Η Παρί είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο, αλλά ίσως είναι λίγο υπερβολικό να πούμε ότι είμαστε από τις ισχυρότερες ομάδες όλων των εποχών.

Το Champions League; Ήταν μια εξαιρετική βραδιά, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ήταν η ομορφότερη νύχτα της καριέρας μου. Θα μείνει για πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μου, όπως και σε όλους τους Παριζιάνους φιλάθλους».

Οι νικητές του βραβείου Golden Boy

2003 – Ρ. Φαν ντερ Φάαρτ

2004 – Γ. Ρούνεϊ

2005 – Λ. Μέσι

2006 – Σ. Φάμπρεγας

2007 – Σ. Αγουέρο

2008 – Άντερσον

2009 – Α. Πάτο

2010 – Μ. Μπαλοτέλι

2011 – Μ. Γκέτσε

2012 – Ίσκο

2013 – Π. Πογκμπά

2014 – Ρ. Στέρλινγκ

2015 – Α. Μαρσιάλ

2016 – Ρενάτο Σάντσες

2017 – Κ. Εμπαπέ

2018 – Μ. Ντε Λιχτ

2019 – Ζοάο Φέλιξ

2020 – Ε. Χάαλαντ

2021 – Πέδρι

2022 – Γκάβι

2023 – Τζ. Μπέλινγχαμ

2024 – Λ. Γιαμάλ

2025 – Ντ. Ντουέ