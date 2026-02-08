Αθλητικά

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος απέκρουσε πέναλτι στις καθυστερήσεις για να παραμείνει το Σεβίλλη – Χιρόνα 1-1

Απέτρεψε την ήττα της Σεβίλλης ο Βλαχοδήμος, όντας ο ήρωας της τελευταίας στιγμής στο ματς με τη Χιρόνα
Ο Βλαχοδήμος
Ο Βλαχοδήμος πανηγυρίζει με τη φανέλα της Σεβίλλης (AP Photo/Manu Fernandez)

Η Σεβίλλη δίνει “μάχη” για την παραμονή στην ισπανική La Liga και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος της έδωσε… ανάσα, διατηρώντας την ισοπαλία της με 1-1 στο παιχνίδι με τη Χιρόνα.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν εξαιρετικός σε ολόκληρο το παιχνίδι και είχε κάποιες εντυπωσιακές αποκρούσεις για τη Σεβίλλη κόντρα στη Χιρόνα, αλλά έγινε και… ήρωας στις καθυστερήσεις, αποκρούοντας πέναλτι των φιλοξενούμενων.

Με τους Σεβιγιάνους να έχουν ισοφαρίσει στο τέλος το ματς με τους Μαδριλένους, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος κλήθηκε να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων και τα κατάφερε με μία φοβερή επέμβαση σε πέναλτι του Στουάνι.

Η Σεβίλλη παρέμεινε έτσι στο +3 από τη “ζώνη” του υποβιβασμού, ενώ η Χιρόνα είναι από πάνω της με ένα βαθμό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
142
100
98
98
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo