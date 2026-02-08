Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος απέκρουσε πέναλτι στις καθυστερήσεις για να παραμείνει το Σεβίλλη – Χιρόνα 1-1

Η Σεβίλλη δίνει “μάχη” για την παραμονή στην ισπανική La Liga και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος της έδωσε… ανάσα, διατηρώντας την ισοπαλία της με 1-1 στο παιχνίδι με τη Χιρόνα.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν εξαιρετικός σε ολόκληρο το παιχνίδι και είχε κάποιες εντυπωσιακές αποκρούσεις για τη Σεβίλλη κόντρα στη Χιρόνα, αλλά έγινε και… ήρωας στις καθυστερήσεις, αποκρούοντας πέναλτι των φιλοξενούμενων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τους Σεβιγιάνους να έχουν ισοφαρίσει στο τέλος το ματς με τους Μαδριλένους, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος κλήθηκε να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων και τα κατάφερε με μία φοβερή επέμβαση σε πέναλτι του Στουάνι.

La magnifique parade de Vlachodimos dans la première période de ce #SevillaGirona !pic.twitter.com/lLdE2o6ifX — LigActu (@LigActu) February 8, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Vlachodimos ha salvado al Sevilla en el último minuto! #LALIGAEASPORTS



Paradón a Stuani, en el descuento, para mantener el empate.pic.twitter.com/XFS6ZSCPv0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 8, 2026

Η Σεβίλλη παρέμεινε έτσι στο +3 από τη “ζώνη” του υποβιβασμού, ενώ η Χιρόνα είναι από πάνω της με ένα βαθμό.