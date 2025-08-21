Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τα φιλικά προετοιμασίας για τη σεζόν 2025/26

Γνωστά έγιναν τα φιλικά που θα δώσει ο μπασκετικός Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ενόψει της νέας σεζόν.
Λίγο πριν κάνει την πρώτη το συγκέντρωση για τη νέα σεζόν (27 Αυγούστου), ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι ο πρώτος του αγώνας θα δοθεί στο ΣΕΦ, στις 6 Σεπτεμβρίου, κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας, για να ακολουθήσει η παρουσία του στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» (αγώνες με Μονακό και Παρί) και στο «Crete International Basketball Tournament».
Τα φιλικά που θα δώσε ο Ολυμπιακός:
06.09.2025: ΣΕΦ: Ολυμπιακός – Προμηθέας (κεκλεισμένων των θυρών»
Τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»
13.09.2025: Ολυμπιακός – Μονακό
14.09.2025: Ολυμπιακός – Παρί
Crete International Basketball Tournament
19.09.2025: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μ.
21.09.2025: Μικρός & Μεγάλος τελικός