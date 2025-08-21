Συμβαίνει τώρα:
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τα φιλικά προετοιμασίας για τη σεζόν 2025/26

Το πρόγραμμα των αγώνων προετοιμασίας του Ολυμπιακού
Ο Εβάν Φουρνιέ σε προπόνηση του Ολυμπιακού (ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Εβάν Φουρνιέ σε προπόνηση του Ολυμπιακού (ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Γνωστά έγιναν τα φιλικά που θα δώσει ο μπασκετικός Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ενόψει της νέας σεζόν.

Λίγο πριν κάνει την πρώτη το συγκέντρωση για τη νέα σεζόν (27 Αυγούστου), ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι ο πρώτος του αγώνας θα δοθεί στο ΣΕΦ, στις 6 Σεπτεμβρίου, κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας, για να ακολουθήσει η παρουσία του στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» (αγώνες με Μονακό και Παρί) και στο «Crete International Basketball Tournament».

Τα φιλικά που θα δώσε ο Ολυμπιακός:

06.09.2025: ΣΕΦ: Ολυμπιακός – Προμηθέας (κεκλεισμένων των θυρών»

Τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»

13.09.2025: Ολυμπιακός – Μονακό

14.09.2025: Ολυμπιακός – Παρί

Crete International Basketball Tournament

19.09.2025: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μ.

21.09.2025: Μικρός & Μεγάλος τελικός

