Την απόκτηση του Νέλσον Άμπι ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, με τους Πειραιώτες να επισημοποιούν μία κίνηση για το παρόν αλλά και το μέλλον τους.

Ο Ολυμπιακός ενισχύθηκε στην άμυνα με την προσθήκη του 20χρονου Άγγλου κεντρικού αμυντικού (1,87μ.) από τη Ρέντινγκ. Ο νεαρός, μάλιστα, έκανε την πρώτη του προπόνηση την Πέμπτη (25/1).

Υπενθυμίζεται ότι ο Νέλσον Άμπι αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Ρέντινγκ, έχοντας ρόλο βασικού φέτος στην League 1.

🔴⚪️ @NelsonAbbey03’ first day as an Olympiacos player! 🏟 pic.twitter.com/F3o3HRoVX5