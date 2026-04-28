Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβασε απίθανη φωτογραφία του με τον Κάσπερ Ρουντ πριν τη «μάχη» τους στη Μαδρίτη

O Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Κάσπερ Ρουντ στη φάση των “16” του τουρνουά της Μαδρίτης και έκανε μία φοβερή ανάρτηση στα social media, με φωτογραφία από το παρελθόν των δύο αθλητών.

Πριν από 17 ολόκληρα χρόνια, όταν ήταν ακόμη μικρά παιδιά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Κάσπερ Ρουντ είχαν βρεθεί ξανά αντίπαλοι στο χώμα και ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ανάρτησε μία φωτογραφία από εκείνον τον αγώνα τους, λίγο πριν πέσουν στη “μάχη” για το Masters της Μαδρίτης.

«Εγώ και ο αντίπαλός μου στη Μαδρίτη – αντικριστά στο φιλέ πριν από περίπου 17 χρόνια! Tι διαδρομή Κάσπερ Ρουντ», έγραψε σχετικά ο Τσιτσιπάς, με τον Ρουντ να δημοσιεύει με τη σειρά του, την ανάρτηση του… σημερινού αντιπάλου του.

Me and my opponent in Madrid tomorrow – standing across the net some 17 years ago!



What a ride @CasperRuud98 pic.twitter.com/eiaNiLzf05 — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) April 27, 2026

Ο Τσιτσιπάς θα ψάξει κόντρα στο Ρουντ την πρόκριση στα προημιτελικά.