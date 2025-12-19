Συμβαίνει τώρα:
Ο Ολυμπιακός δήλωσε τον Μόντε Μόρις στη λίστα με τους ξένους για την GBL

Ντεμπούτο κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου θα κάνει το νέο μετεγγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού
Ο Μόντε Μόρις στην προπόνηση του Ολυμπιακού ( KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του τον αγώνα με τη Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague, στο οποίο δεν θα συμμετάσχει ο Μόντε Μόρις, που αναμένεται να κάνει ντεμπούτο με τους Πειραιώτες στο επόμενο παιχνίδι με τον Κολοσσό Ρόδου στην GBL.

Ο Μόντε Μόρις δηλώθηκε έτσι και στη λίστα με τους ξένους του Ολυμπιακού για την GBL, ώστε να έχει κανονικά δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι με τον Κολοσσό Ρόδου στην GBL, την ερχόμενη Κυριακή (21/12/25, 13:00).

Ο Ολυμπιακός έχει σταθερά εκτός τον Σακίλ ΜακΚίσικ από τη συγκεκριμένη λίστα, αλλά ο Μόντε Μόρις θα πάρει τη θέση του Κίναν Έβανς, ο οποίος και πρόλαβε να παίξει σε ένα παιχνίδι πριν το νέο τραυματισμό του.

Η 8άδα των ξένων των Πειραιωτών θα έτσι πια η εξής: Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Τάισον Γουόρντ, Σέιμπεν Λι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Εβάν Φουρνιέ.

