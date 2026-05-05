Ο Άρης Betsson αποχαιρέτησε τον Χοσέ «Πικουλίν» Ορτίθ: «Ένας θρύλος του μπάσκετ, που τίμησε τη φανέλα της ομάδας»

Οι Θεσσαλονικείς αποχαιρέτησαν τον Πορτορικανό αθλητή που φόρεσε την κίτρινη φανέλα για δύο χρόνια
Ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ με τους συμπαίκτες του στον Άρη/ EUROKINISSI

Ο θάνατος του Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ βύθισε στη θλίψη το παγκόσμιο μπάσκετ, αλλά και την οικογένεια του Άρη Betsson, με τον οποίο ο Πορτορικανός κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς το 1997 και αγωνίστηκε για δύο σεζόν (1996-1998).

Ο Άρης Betsson εξέδωσε ανακοίνωση για να αποχαιρετήσει τον 62χρονο μπασκετμπολίστα που έχασε τη μάχη με τη ζωή, μετά από χρόνια μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Ο Πορτορικανός διαγνώστηκε με καρκίνο το 2023 και από την 1η Μαΐου νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άσφορντ.

 
 
 
 
 
Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Άρη Betsson

«Ένας θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, ο οποίος τίμησε τη φανέλα του Άρη για δύο χρόνια, δεν είναι πια ανάμεσά μας.

Ο Χοσέ «Πικουλίν» Ορτίθ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών. Ο Πορτορικανός άσος αγωνίστηκε στην ομάδα μας από το 1996 έως το 1998 και αποτέλεσε μία από τις μεγάλες μορφές του αθλήματος, με παρουσία, μεταξύ άλλων, στο ΝΒΑ και την Ευρωλίγκα.

Εκφράζουμε την οδύνη μας για την απώλειά του και τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

