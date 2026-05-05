Η ΑΕΚ «πέταξε» για Μπανταλόνα και το Final Four του Basketball Champions League

Η ΑΕΚ βρέθηκε αναχώρησε από την Αθήνα με προορισμό την Μπανταλόνα για να αγωνιστεί στο Final Four του Basketball Champions League. Ο ημιτελικός της Ένωσης με τη Μάλαγα θα διεξαχθεί την Πέμπτη (07/05/26, 22:00).

Οι παίκτες της ΑΕΚ βρέθηκαν στο Ελ. Βενιζέλος για να πετάξουν για την Ισπανία και συγκεκριμένα την Μπανταλόνα. Τα χαμόγελα δεν έλειπαν από τους αθλητές της ομάδας, που σκοπεύουν να «χτυπήσουν» το φαβορί της διοργάνωσης στον δεύτερο ημιτελικό του BCL.

Ο νικητής του ΑΕΚ-Μάλαγα θα κοντραριστεί στον τελικό με την ομάδα που θα επικρατήσει από το ζευγάρι Ρίτας-Τενερίφη, ένα ματς που θα γίνει την Πέμπτη (07/05/26) στις 19:00.